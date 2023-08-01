01 Августа 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, остановившего колонну техники ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что бой произошел в июне. Сообщается, что Шойгу представил к наградам российских военных за проявленное мужество и героизм.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что экипаж танка ВС РФ, который в одном из боев остановил колонну ВСУ из двух танков и шести бронеавтомобилей, будет представлен к наградам республики.

Нашумевший бой произошел под Новоадаровкой (Запорожье). Видео появилось в Сети на прошлой неделе.

Теги: шойгу, госнаграды, экипаж танка


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