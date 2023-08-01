В Челябинске задержали местного жителя, похитившего крышки канализационных люков

В Челябинске задержали местного жителя, подозреваемого в краже канализационных люков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В полицию обратился представитель коммунальной организации, который сообщил о краже восьми крышек канализационных люков от домов по улице 40 лет Победы. Ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Подозреваемого установили. Им оказался не работающий, ранее судимый 36-летний местный житель. Крышки он спрятал, чтобы потом реализовать. На мужчину завели уголовное дело о краже.