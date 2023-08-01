01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Raiffeisen Bank сообщил о падении прибыли на фоне девальвации рубля

Девальвация российского рубля стала одним из факторов того, что прибыль австрийской группы Raiffeisen Bank упала в первой половине 2023 года почти на 28% в годовом выражении – до 1,24 млрд евро. В группе считают, что девальвация рубля к евро составила 23%.

Российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли, по крайней мере, так было до начала СВО. Raiffeisen Bank стал одним из ключевых банков в России после ввода санкций. На него приходится около четверти всех переводов в евро в страну, компания обслуживает до половины транснациональных платежей российских резидентов.

В марте этого года стало известно, что компания собирается продать или другим способом избавиться от российской "дочки", решение приняло общее собрание акционеров компании. Впрочем, пока дальше слов банк не продвинулся, несмотря на давление Европейского ЦБ.

Теги: Raiffeisen Bank, прибыль, девальвация рубля


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