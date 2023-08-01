01 Августа 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Из Екатеринбурга в зону СВО ушла фура с 15 тоннами "гуманитарки" и машиной для бойцов-уральцев

Из Екатеринбурга отправлена очередная партия гуманитарного груза, собранного волонтерским центром "Мы рядом" для участвующих в специальной военной операции бойцов-уральцев. Волонтеры собрали медикаменты, автозапчасти, осветительные приборы, генераторы, маскировочные сети, личные посылки, детскую литературу и другие вещи. Среди тех, кто проводил груз в зону СВО, был глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Руководитель свердловского регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России"" Данил Тупица напомнил собравшимся, что сегодняшний груз – уже четвертый из подобных. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе вещей для этого рейса. Тупица упомянул, например, волонтерский центр "Мы рядом", АНО "Сильный Урал".

Данил Тупица(2023)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в формировании груза активно участвовал совет ветеранов Ленинского района Екатеринбурга.

"Хотелось бы сказать, что эта добрая традиция, чтобы быстрее была одержана победа, чтобы мы могли эти усилия использовать в более мирных целях. Груз необходим для полной, безоговорочной победы. В фуре – средства гигиены, медикаменты, многое другое, что надо на фронте. Знаю, что в фуре есть внедорожник, на который собраны средства. Сегодня мы отправим этот очередной груз в зону проведения СВО", - сказал Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время церемонии отправки гуманитарного груза в зону СВО(2023)|Фото: Накануне.RU

Мэр столицы Урала передал тем, кто повезет груз, бронежилеты.

"Учитывая, что наши ребята попадали под обстрел в прошлые отправки, сегодня мы вручаем им бронежилеты. Надеюсь, они не понадобятся, но смогут сохранить жизнь и здоровье ребятам. Они должны доставить груз и вернуться домой живыми и здоровыми", - сказал Орлов, уточнив, что отправляемый груз, возможно, не последний.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов передает бронежилеты(2023)|Фото: Накануне.RU

Следом слово взял настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского отец Георгий, от которого отправился груз.

"Мне особенно отрадно, что ребята едут в канун праздника Илии Пророка. Огненный громовержец, пророк Илия, гроза врагов, супостатов", - сказал священник.

Настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского отец Георгий(2023)|Фото: Накануне.RU

Он особо отметил Уральские горы, которые, "как атланты или Херувимы, держат небо, не давая ему рухнуть на нас за грехи", благословив сопровождающих груз бойцов. Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев напомнил, что кроме 15 т "гуманитарки" в фуре есть спецтехника, которая позволит бойцам оперативно выполнять стоящие перед ними задачи. После этого машину аплодисментами проводили в путь.

Дмитрий Чукреев(2023)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие участники отправки гуманитарного груза в зону СВО(2023)|Фото: Накануне.RU

Фура с гуманитарной помощью для бойцов-уральцев(2023)|Фото: Накануне.RU

Фура с гуманитарной помощью для бойцов-уральцев(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, гуманитарный груз, Алексей Орлов,


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