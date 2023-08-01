В Тюменской области спустя год нашли руководителя департамента, ответственного за молодежную политику

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения - назначен руководитель ведомства, ответственного за взаимодействие со СМИ, разработку, координацию и реализацию молодежной политики в регионе.

Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области назначена Ирина Широкова, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

К исполнению своих служебных обязанностей в качестве главы департамента Ирина Широкова приступает с 1 августа.

Ранее Ирина Широкова занимала должность заместителя директора департамента. На этот пост она пришла в 2017 году.

Напомним, должность руководителя департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике стала вакантной в прошлом году, когда прежнего директора Павла Белявского повысили до заместителя губернатора Тюменской области. Сейчас он отвечает за внутреннюю политику в регионе.

Замену Павлу Белявскому искали даже по объявлению. В начале 2023 года в СМИ появилась информация, что заместитель главы департамента Ирина Широкова проходит испытательный срок перед назначением на должность.