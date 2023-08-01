В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы из-за строительства трамвайной линии

В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, теперь сроки закрытия движения автомобильного транспорта по Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина продлены до 31 августа 2023 года.

"На этом участке идет строительство трамвайной линии в Академический район. Рабочие устанавливают соответствующие дорожные знаки и указатели", - пояснили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии в Академический изменят маршруты автобусов.