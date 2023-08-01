Лукашенко опроверг заявления о выдвижении ЧВК "Вагнер" к границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" выдвинулись к границе с Польшей.

"Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались", — заявил Лукашенко.

"А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", — приводит слова президента Белоруссии его пресс-служба.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее".

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор между Белоруссией и Калининградской областью России длиной около 100 километров, расположен на участке границы Польши и Литвы.

Как сообщалось, в Белоруссии стартовали совместные занятия подразделений механизированных бригад Вооруженных сил с инструкторами ЧВК "Вагнер". По данным Министерства обороны страны, акцент сделан на ведении боевых действий в современных условиях. Обучение началось в середине июля.

Ранее Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге признался, что его "начали напрягать вагнеровцы, так как они, по его словам, решили "сходить на экскурсию в Варшаву".