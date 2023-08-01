В Казахстане нет американских биолабораторий с Украины – Минздрав РК
Минздрав Казахстана отрицает информацию о размещении в республике биологических лабораторий США.
Ранее СМИ сообщили о возможном размещении в Казахстане 30 американских биолабораторий, которые ранее работали на Украине, но из-за боевых действий были перемещены.
"Это фейк, никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется", - заявили в пресс-службе министерства.
Ранее о размещении биолабораторий США в Казахстане как о факте говорили многие российские политики, хотя непосредственно на уровне официальных властей об этом не говорилось.