01 Августа 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Школу на 925 человек на месте снесенного аварийного здания возводит "Атомстройкомлекс" в рамках ГЧП в Екатеринбурге

Обновленная школа №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга уже совсем скоро примет учеников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомлекс".

Как отметили в компании, строители уже приступили к отделке фасадов и благоустройству территории. Здание на 925 человек на месте снесенного аварийного возводит "Атомстройкомлекс" в рамках государственно-частного партнерства. Работы будут завершены к концу года.

Школу №41 оснащают по самым современным стандартам. Функционально здание разделено на блоки начальных и старших классов, здесь появится актовый зал с амфитеатром, три спортивных зала и спортивная площадка на улице со специальным покрытием. Школа будет адаптирована для инклюзивного обучения – для маломобильных учеников в здании будут обустроены уборные, пандусы, лифты и спортзал.

Все кабинеты средней школы обеспечены мультимедийными системами для проведения занятий. Для младших классов оборудованы спальни в помещениях продленного пребывания и игровые. По концессионному соглашению первые годы после сдачи школы подрядчик будет курировать эксплуатацию здания и всех инженерных систем.

школа №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"На объекте сейчас возводят металлоконструкции актового и большого спортивного залов, монтируют инженерные системы, выполняют внутренние отделочные работы и отделку фасадов, а также остекление, благоустройство территории. При проектировании использовались проверенные временем инженерные решения, это позволяет строить школу быстрыми темпами", - отметил руководитель проекта Александр Мордвинов.

Школа №41 стала первой в Екатеринбурге, которую строят в рамках государственно-частного партнерства. "Атомстройкомплекс" выступил инициатором и участником концессии. Сейчас компания возводит еще один объект по ГЧП: школу на 1 тысячу 500 мест в Пионерском микрорайоне. Всего в портфолио компании разработка десятков проектов школ и детских садов, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

В Екатеринбурге и Свердловской области "Атомстройкомплекс" уже построил и реконструировал более 30 образовательных учреждений.

Теги: школа, открытие, район, Екатеринбург


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