Сургутяне не смогли устроить сбор подписей Путину против транспортной реформы из-за неудобных новых маршрутов

В Сургуте местные жители захотели собрать подписи Путину против транспортной реформы, но не смогли собраться из-за неудобных новых маршрутов, сообщает "Муксун".

Недовольство новой транспортной системой горожане выражают ежедневно с момента ее внедрения. О возмущениях сургутян Накануне.RU неоднократно писало.

Жители записывали видеообращения, писали жалобы губернатору Югры Наталье Комаровой и не раз заявляли о готовности писать обращения президенту РФ Владимиру Путину. Суть жалоб одна и та же: маршруты сократили, пересадки - неудобные, особенно в реалиях города, где зимой температура воздуха может опускаться до 50 градусов, да и время ожидания автобусов существенно увеличилось. неизменной остается и реакция городских чиновников: власти Сургута заявляют, что жалобы рассматривают, а транспортная система пока корректируется.

В социальных сетях интернет-пользовательница призвала горожан присоединиться к коллективному обращению к президенту РФ Владимиру Путину. Последней каплей для женщины стало даже не собственное неудобство, а "дедушка со слезами на глазах", который провел целый час в ожидании нужного маршрута.

"Пора действовать. Сегодня этот дедушка со слезами на глазах меня очень тронул, я дала ему 30 рублей на пересадку, просто чтобы поддержать, успокоить. Народ, кто придет на подписание общего обращения? Лайкните это сообщение. Я посмотрю хотя бы, с чем иметь дело, с каким количеством. Массовость нужна. В таком вопросе один в поле не воин", — призвала горожан Ольга Куроптева подписать жалобу президенту.

Предложение сургутянки получило активный отклик остальных пользователей соцсетей. Жалобы горожане также решили направить в центральный аппарат СКР и генпрокуратуру РФ. А вот с точкой сбора вышла неувязка. Жители предложили собраться у здания администрации Сургута, но выяснилось, что добраться туда не так и просто.

"От меня туда 26-й едет только. Раз в 45 минут. Если одного нет на положенное время, то 1,5 часа жду. Это надо человека посадить с петицией на весь день и ждать пока каждый доберется на этих автобусах", — посетовала комментатор.

Представители администрации Сургута в полемику с жителями вступать не стали, оставили только комментарий с подсказкой, как комментатору проехать по конкретному маршруту и напомнили, что маршрутная сеть еще дорабатывается.

"Решение по маршрутной сети неокончательное. Мы отрабатываем все обращения граждан, поступившие к нам как через социальные сети, так и через колл-центр", — написали чиновники.

Напомним, новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начала действовать в мае. По информации властей региона, по городу начали курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые будут ходят в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные.

Число маршрутов при этом сократилось с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам теперь приходится совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу – единый во время всего пути следования. Кроме того, власти обещали, что сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям, но на практике этого реализовать не удалось.