В Абхазии до 6 тысяч рублей повысили штраф за появление в купальнике в общественных местах

В Абхазии с 1 августа в 20 раз вырос штраф за появление в общественных местах в купальных костюмах и обнаженном виде. Парламент республики повысил взыскание с 300 руб. до 6 тыс. руб.

К обнаженному виду при этом относится не только полное отсутствие одежды, но и оголенный торс при наличии нижнего белья.

Штраф полагается за появление в таком виде на улицах, стадионах, парках и других общественных местах за исключением пляжей.