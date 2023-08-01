Минобороны: ВСУ попытались атаковать гражданские суда в Черном море

ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, ночью украинские военные "осуществили попытку террористической атаки" с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор.

Военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обезвредили катера.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.