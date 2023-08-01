01 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: накануне.RU

На Урале полиция остановила массовую драку с вилами, топором и монтировкой

Уральские силовики предотвратили жестокую расправу над местным жителем, у которого произошел конфликт на бытовой почве с соседом. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, все началось с того, что в дежурную часть ОВД города Сухой Лог поступило тревожное сообщение, что в селе Филатовском один местный житель вонзил нож в другого и идет массовая драка. Незамедлительно на место происшествия направили два экипажа ДПС. Прибыв по указанному адресу, представители МВД обнаружили, что на поляне возле частного дома происходит потасовка между четырьмя мужчинами. Один из них был весь в крови, а у остальных в руках находились различные сельскохозяйственные инструменты – вилы, топор и монтировка.

"Автоинспекторы сначала потребовали прекратить противоправные действия, на это требование участники конфликта проигнорировали. Тогда офицеры вынуждены были извлечь из кобуры табельное оружие. До применения пистолета Макарова, к счастью, дело не дошло. Полицейские задержали нападавшего и изъяли колюще-режущие предметы. Как выяснилось, потерпевшему сосед причинил ножевое ранение в область шеи. Удар был настолько сильным, что лезвие осталось в теле мужчины, а рукоятка отломилась. Раненого срочно госпитализировали в районную больницу, где уже прооперировали", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, односельчане проживают в одном двухквартирном доме и между собой не ладили. А причиной этого инцидента, по предварительным данным, стало то, что один из них устроил в своем жилище ремонт электропроводки.

"Но получилось так, что без света осталась противоположная квартира. Ее хозяин, вернувшись вскоре в "родную гавань", понял, что она обесточена. Разгневанный таким неожиданным и неприятным обстоятельством, мужчина вооружился подручными средствами и отправился на разборку с соседом. Полицию и "скорую помощь" вызвала жена пострадавшего", - отметил Валерий Горелых.

Территориальным ОВД уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Как отметили в полиции, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: полиция, драка, дело, Сухой Лог


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