Россияне называют цифровизацию основным направлением власти

Больше всего российские власти уделяют внимание развитию "цифровой экономики", считают россияне. По опросу ВЦИОМ, посвященному нацпроектам, это направление упомянули 68% респондентов, отвечая на вопрос, чему государство и органы власти в течение последнего года стали уделять наибольшее внимание.

Далее идут развитие внутреннего туризма и рост производства российской продукции, их назвали 61%.

Что касается оценки эффективности нацпроектов и положительные изменения в течение последнего года, то в развитии цифровой экономики 88% отметили рост количества онлайн-сервисов в сфере госуслуг (имеющих к экономике только косвенное отношение). 85% отметили благоустройство городской среды, а 82% - увеличение производства российской продукции.

О нацпроектах известно 64% россиян. Самыми узнаваемыми нацпроектами остаются "Здравоохранение" (о них знают 73%), "Образование" (71%) и "Безопасные качественные дороги" (71%).