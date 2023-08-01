Песков: Кремль не видит аналогии атаки на "Москва-Сити" с терактом 11 сентября в США

В Кремле не видят аналогий между ударами украинских беспилотников по "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он признал, что угроза ударов беспилотников в Москве существует, она очевидна, "принимаются меры".

При этом, по словам Пескова, комментировать данную тему с экспертной точки зрения могут и должны только военные, передает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью беспилотный летательный аппарат снова попал в башню "Москва-Сити", которая уже была атакована 30 июля. Как заявил глава города Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 17 этажа. Он отметил, что несколько беспилотников при попытке добраться до Москвы были сбиты средствами ПВО. Однако один долетел до той же башни, что и в прошлый раз.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты гражданской инфраструктуры России от нападений с воздуха и моря.