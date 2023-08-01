01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Корь выявили у сотрудника "Роснефти" в Москве

В Москве корь выявили у сотрудника нефтяной компании "Роснефть", об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство начало эпидемиологическое расследование.

Контактных лиц осмотрели, вакцинировали тех, кто раньше не прививался или не болел, за ними сейчас наблюдают специалисты.

Ранее сообщалось, что счет на заболевших корью в этом году в российских регионах уже идет на десятки человек. Так, в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека. Отмечается, что 67% всех заболевших не имели прививок против кори.

Теги: корь, роснефть, роспотребнадзор, профилактика


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