На Южном Урале общественники обратились в прокуратуру из-за общежития, где нет горячей воды и разрушаются стены

В Челябинской области активисты Народного фронта обратились в прокуратуру из-за разрушающегося общежития в Кыштыме.

Речь идет о доме № 183 на улице Юлии Ичевой. Как рассказали Накануне.RU в Народном фронте, жители общежития добиваются, чтобы здание признали ветхоаварийным. По словам жильцов, в здании постоянно происходят пожары, разрушаются стены, затоплены подвалы, а на стенах и потолках появилась плесень и грибок. В доме часто отключают свет и нет горячей воды.

Администрация признает жилье пригодным для жизни. У дома даже есть управляющая компания, а жильцы платят за коммунальные услуги.

Общественники обратились прокуратуру и Контрольно-счетную палату региона с целью проверки расходования денежных средств и признания дома ветхоаварийным жильем.