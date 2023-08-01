01 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Национальное телевидение Нигера

Италия и Франция объявили об эвакуации своих граждан из Нигера

Италия организует эвакуационный рейс для желающих покинуть Нигер итальянских граждан, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.

По его данным, в настоящее время в Нигере находится около ста итальянцев, "никакой опасности для них нет". Итальянские СМИ при этом сообщают о двух итальянцах, на протяжении трех дней заблокированных в гостинице в Ниамее, пишет РИА Новости.

Также об эвакуации своих граждан из африканской страны объявил МИД Франции. Такое решение принято "с учетом ситуации в Ниамее, агрессии против посольства Франции и закрытия воздушного пространства".

Ранее военные, захватившие власть в Нигере, объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Также захватившая власть хунта объявила, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер.

В воскресенье тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Теги: нигер, италия, франция, эвакуация


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