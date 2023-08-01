Цены на российско-китайский "Москвич" снова подросли

Цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то сейчас подорожание составило уже 11%. Так, "Москвич 3" предлагают по цене от 2,2 млн руб., электромобиль – почти за 4 млн руб. На заводе не стали комментировать ситуацию. По данным ТАСС, продано уже более 4 тыс. кроссоверов "Москвич".