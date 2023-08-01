Депутат Куринный просит оставить лазейку для суррогатного материнства для иностранцев

01 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Депутат Куринный просит оставить лазейку для суррогатного материнства для иностранцев

Депутат Госдумы Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, который позволит иностранцам заказывать себе "суррогатных" детей в России.

Он пишет в пояснительной записке, что сейчас положения закона предусматривают для применения технологии суррогатного материнства вынашивание суррогатной матерью эмбриона, созданного только при использовании половых клеток обоих супругов. И предлагает разрешить использовать половые клетки только одного из них при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорской половой клетки другого.

Общественная активистка Александра Машкова-Благих считает это лоббированием интересов суррогатного бизнеса.

"Можно играть в такую схему: любой иностранный мужик женится на русской, берет справку, что она якобы не может родить, привлекает чужую яйцеклетку, женщина рожает, отказывается от ребенка и иностранец забирает ребенка к себе. Т.е. это попытка восстановить поток по вывозу суррогатных детей", - пишет она.

Суррогатное материнство для иностранцев было запрещено в конце 2022 года. После этого его масштабы резко сократились. Ранее иностранцы "делали" себе в России порядка 20 тысяч детей в год, которых затем увозили за границу как иностранцев. Эти оценки приблизительные, точных цифр нет.

Теги: суррогатное, материнство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети