Депутат Куринный просит оставить лазейку для суррогатного материнства для иностранцев

Депутат Госдумы Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, который позволит иностранцам заказывать себе "суррогатных" детей в России.

Он пишет в пояснительной записке, что сейчас положения закона предусматривают для применения технологии суррогатного материнства вынашивание суррогатной матерью эмбриона, созданного только при использовании половых клеток обоих супругов. И предлагает разрешить использовать половые клетки только одного из них при наличии медицинского заключения о невозможности использования донорской половой клетки другого.

Общественная активистка Александра Машкова-Благих считает это лоббированием интересов суррогатного бизнеса.

"Можно играть в такую схему: любой иностранный мужик женится на русской, берет справку, что она якобы не может родить, привлекает чужую яйцеклетку, женщина рожает, отказывается от ребенка и иностранец забирает ребенка к себе. Т.е. это попытка восстановить поток по вывозу суррогатных детей", - пишет она.

Суррогатное материнство для иностранцев было запрещено в конце 2022 года. После этого его масштабы резко сократились. Ранее иностранцы "делали" себе в России порядка 20 тысяч детей в год, которых затем увозили за границу как иностранцев. Эти оценки приблизительные, точных цифр нет.