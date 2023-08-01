Вице-президент ФК "Урал" Ефремов покинул клуб

Вице-президент екатеринбургского ФК "Урал" Игорь Ефремов больше не работает в клубе. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили представители уральской команды.

На сайте уральского клуба Ефремов уже не значится среди руководителей. Будет ли найдена ему замена, пока неизвестно.

Напомним, Ефремов был назначен вице-президентом "Урала" в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок.

До приезда в Екатеринбург функционер имел богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. На протяжении 10 лет Игорь Ефремов возглавлял Футбольную национальную лигу.