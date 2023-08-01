01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Вице-президент ФК "Урал" Ефремов покинул клуб

Вице-президент екатеринбургского ФК "Урал" Игорь Ефремов больше не работает в клубе. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили представители уральской команды.

На сайте уральского клуба Ефремов уже не значится среди руководителей. Будет ли найдена ему замена, пока неизвестно.

Напомним, Ефремов был назначен вице-президентом "Урала" в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что он будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок.

До приезда в Екатеринбург функционер имел богатый опыт работы на руководящих должностях в российском футболе. На протяжении 10 лет Игорь Ефремов возглавлял Футбольную национальную лигу.

Теги: Урал, клуб, вице-президент


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