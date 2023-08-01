01 Августа 2023
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит еще на два-три месяца

Крым скоро останется без воды из Днепра, которая поступала по Северо-Крымскому каналу из спущенного в результате прорыва Каховского водохранилища. Власти республики считают, что запасов воды в водохранилищах полуострова пока хватит для обеспечения региона.

"В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он констатировал, что "уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель".

"Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5–3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет", - добавил Аксенов.

Сергей Аксенов осматривает Северо-Крымский канал.(2022)|Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Теги: северо-крымский канал, сергей аксенов, запасы, пресная вода, днепр


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