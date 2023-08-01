01 Августа 2023
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Фото: правительство Тюменской области

ЛДПР предложила назначать пенсии педагогам ПТУ при наличии преподавательского стажа 25 лет

Предложено назначать страховые пенсии всем преподавателям школ и средних специальных учебных заведений при наличии 25-летнего стажа преподавательской деятельности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов ЛДПР.

Они отмечают, что, согласно закону о страховых пенсиях, есть право на досрочное пенсионное обеспечение по старости лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей. Для досрочного выхода на пенсию стаж преподавателей учитывается в случае, если более половины его учеников не достигли возраста 18 лет. Однако это требование было принято до перехода на 11-летнее обучение в школе, и сегодня большинство поступающих в ПТУ и техникумы являются уже совершеннолетними.

Законопроект предлагает назначать страховую пенсию всем педагогам при наличии 25-летнего стажа преподавания в общеобразовательных школах, техникумах, колледжах, училищах, лицеях, детских садах, яслях и т.д.

Теги: пенсия, педагоги, преподаватели


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