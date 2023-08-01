В Тюменской области сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда

В поселке Винзили на путях необщего пользования, принадлежащих одной компании с рельсов сошли шесть грузовых вагонов. Четыре вагона опрокинулись, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне.

Повреждены пути и четыре вагона. Сам локомотив не поврежден. Ведутся восстановительные работы.

Во время ЧП никто не пострадал. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.