В Челябинске мужчина, ударивший женщину ножом в маршрутке, получил 3 года колонии

В Челябинске суд приговорил к 3 годам в колонии общего режима мужчину, ударившего ножом женщину в маршрутке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствие считает, что вечером 8 апреля пьяный мужчина в маршрутном такси № 3 в ходе конфликта нанес ножевое ранение в живот незнакомой женщине. Обвиняемый вину признал и добровольно возместил причиненный вред в размере 200 тыс. рублей.

В суде он заявил, что женщина высказывала в его адрес нецензурные оскорбления на протяжении всей поездки, провоцировала его. Однако эти доводы не нашли своего подтверждения.