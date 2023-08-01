01 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Без технических и технологических сбоев прошла во Владимирской области экзаменационная кампания 2023 года

Итоги проведения во Владимирской области государственной итоговой аттестации обсудили 31 июля на еженедельном оперативном совещании Губернатора Александра Авдеева с руководителями региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основные результаты экзаменационной кампании представил заместитель главы региона Владимир Куимов: в завершении 2022/23 учебного года ОГЭ сдавали 13509 девятиклассников, ЕГЭ – 5311 выпускников.

«У кампании этого года есть особенности. В частности, продолжена трансформация моделей ЕГЭ по включению заданий, требующих демонстрации навыков анализа информации, умений рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать знания для решения практических задач. Кроме того, организовано проведение ГИА для выпускников, прибывших из новых регионов страны, с территории Украины. Экзамены сдавали 22 человека в 9 классах и 6 человек – в 11 классах», – сообщил вице-губернатор.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Благодаря должной подготовке экзаменационная кампания 2023 года прошла во Владимирской области в штатном режиме – без технических и технологических сбоев. В нашем регионе у выпускников средний балл ЕГЭ выше общероссийского по шести предметам: русскому языку, математике, обществознанию, биологии, истории и химии. Самые высокие баллы ребята набирали по русскому языку, химии, английскому языку, обществознанию и истории. В этом году 100 баллов по русскому языку получили 47 выпускников – на 7 больше, чем в прошлом году. Два участника ЕГЭ набрали по 200 баллов – это ученики школы №1 Покрова и школы №4 Собинки. Сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому языку, физике, информатике и ИКТ, географии и литературе. В целом, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог в 2023 году составила 5,3 процента, что на 8 процентов меньше уровня прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, в этом году самым популярным среди предметов ЕГЭ и ОГЭ осталось обществознание. И всё же экзаменационные тренды несколько изменились. Биологию со второго на третье место сместила информатика и ИКТ. На четвёртом месте – история. В топ-5 популярных предметов на выбор вернулась химия. Вероятно, это связано с грядущим открытием во Владимире медицинского вуза. Наименее востребованными предметами остаются география, литература и немецкий язык.

Анализируя статистику, Губернатор выразил обеспокоенность тем, что физика как предмет ЕГЭ по выбору опустилась в рейтинге популярности с 4 на 7 место. «Нужно корректировать эту тенденцию, чтобы не упустить подготовку технических, инженерных кадров. В том числе педагогов этой направленности. Надо заинтересовывать этим предметом наших школьников уже с начального звена. Давайте вспомним традиции кружковой работы! Это может быть «Занимательная физика», другие игровые, доступные форматы дополнительного образования плюсом к уже существующим «Точкам роста» и «Кванториумам». Нужно изучить ситуацию в школах, посмотреть, где усилить оснащение и лабораторную базу, мотивировать учителей. Прошу отдельно проработать эту тему, а возможные решения включить в «дорожную карту» подготовки и привлечения педагогов. Эти вопросы обсудим на ежегодном августовском совещании», – поставил задачу Александр Авдеев блоку социального развития Правительства области.

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