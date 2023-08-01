01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон о рекомендательных технологиях в интернете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о рекомендательных технологиях в интернете. Он был внесен в конце апреля, но за месяц прошел все три чтения. Как и с законом о биометрии, формальное авторство принадлежит заместителю председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антону Горелкину.
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Закон предусматривает размещение на информационном ресурсе правил применения рекомендательных технологии и запрет использовать их без предупреждения. Также требуется сообщать пользователям, какие виды сведений используются при работе рекомендательных технологий и источники получения таких сведений.

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн назвал закон первой попыткой законодательного регулирования такого явления, как искусственный интеллект.

"Он начинает процесс решения такого важного вопроса, как манипулирование пользователем в интернете", — сказал депутат.

Как сообщил в своем телеграм-канале Горелкин, при обсуждении конечной редакции законопроекта с представителями отрасли с их стороны прозвучало пожелание, чтобы и в дальнейшем регулировании продукта искусственного интеллекта законодатели придерживались принципа информирования и контроля вместо запретов.

Закон вступит в силу 1 октября.

Теги: рекомендательные технологии, интернет


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