В Киеве рассказали о планах на случай смерти Зеленского, - Politico

У Украины есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского, пишет Politico.

Издание предполагает, что если глава государства не сможет выполнять свои обязанности, коллективно руководить страной могут председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Согласно Конституции, когда президент не может выполнять свои обязанности, глава Верховной Рады берет на себя его обязанности, заявил изданию оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий. Но, как отмечается, у Стефанчука нет высокого рейтинга доверия среди населения, пишет "Лента.ру".

В прошлом году СМИ предполагали, что США начали искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, на что указывал шквал критики в адрес действующего главы государства.