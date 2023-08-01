В Екатеринбурге суд намерен взыскать с церкви 38 копеек

Суд в Екатеринбурге принял к рассмотрению иск инспекции Федеральной налоговой службы к евангельской церкви из-за нескольких копеек.

Напомним, ранее информация об иске инспекции ФНС по Кировскому району Екатеринбурга появилась в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской "Церковь большого города". Речь идет о взыскании обязательных платежей и санкций, а сумма исковых требований составляет всего 38 копеек.

Накануне, 31 июля, суд вынес определение.

"О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства", - указано в картотеке.

Сумма требований осталась неизменной – 38 копеек. Дата рассмотрения заявления еще не назначена.