Нацпроект "Демография" во Владимирской области в действии: создание благоприятных условий для жизни семьи и рождения детей

С начала 2023 года во Владимирской области на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав нацпроекта "Демография", направлено 517 млн рублей, сообщает Министерство социальной защиты населения.

Ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет в размере 13526 рублей в нашем регионе получили 7076 семей. Выплата назначается, если третий (или последующий) ребёнок рождён до 31 декабря 2022 года. При этом доходы семьи не должны превышать среднедушевые денежные доходы населения области (30497 рублей). Заявление о назначении этой ежемесячной выплаты подаётся в отделы социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Нацпроект «Демография» также помогает семьям воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала года в регионе проведено более 330 циклов ЭКО.