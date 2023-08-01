Черкасский митрополит заявил, что СБУ давит на священников, требуя подписать призыв к автокефалии

01 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Украина
Фото: Черкасская епархия

Черкасский митрополит заявил, что СБУ давит на священников, требуя подписать призыв к автокефалии

СБУ посещает и вызывает священнослужителей, требуя от них подписать обращение к предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию об экстренном проведении собора УПЦ. Об этом в своем видеообращении рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которого украинский режим еще с марта держит под домашним арестом.
Читайте также:

Собор, которого хочет режим, должен объявить о собственной автокефалии. Сейчас, хотя собрание епископов в Киеве 27 мая 2022 года внесло изменения в устав УПЦ, закрепив в нем "полную независимость и самостоятельность", УПЦ не является актокефальной и, с большой натяжкой, но действует в пределах полномочий, предоставленных томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II, об автономии в управлении. Шаг к расколу хотя и был сделан, но самочинного объявления автокефалии, которое стало бы окончательным уходом в раскол, не было. И митрополит Онуфрий, как пишут околоцерковные украинские-телеграм каналы, принципиально против.

Сильное давление СБУ на священнослужителей уже было в конце 2018 года, когда священников и епископов уговаривали уйти в раскол. Теперь их уговаривают подписать обращение к Онуфрию, чтобы тот публично порвал с РПЦ. Это делается для имитации движения снизу. Большинство горсоветов и облсоветов таким образом уже принудили проголосовать за запрет УПЦ.

"Мы прекрасно знаем, как это все происходило. У нас страна маленькая, и все знают, как горсоветы и облсветы эти решения принимали, - со второго, с третьего раза, где-то с четвертого. На них давили из Киева. Где-то сопротивлялись, где-то без сопротивления принимались эти решения. Это делается, чтобы потом сказать: смотрите, это запрос общества. Вот и сейчас говорят, смотрите, это запрос общества - 80% городских и областных советов проголосовали за запрет УПЦ", - рассказал митрополит Феодосий.

Сейчас легитимный собор УПЦ невозможен, подчеркнул архиерей. А самочинная автокефалия, если бы таковая была объявлена, не будет принята большинством клириков и верующих. Лучше быть в подполье, но в Церкви, чем расколе, заключил он. Всего в Черкасской епархии подписали обращение к Онуфрию 4 или 5 клириков.

Митрополит Феодосий является символом твердости в отстаивании православного вероучения и церковного единства на Украине. В апреле он публично выступил за духовное единство Святой Руси, уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков. Князья враждовали между собой, но никогда не восставали против Церкви.

Перед этим он записал видео, в котором ответил на обвинения в использовании русского языка. Иерарх подчеркнул, что русский является международным языком и одним из шести рабочих языков ООН. Поэтому он свои обращения записывает на русском, чтобы правду о гонениях на Церковь на Украине могли услышать и в других странах. К тому же в Черкасской области почти все говорят на двух языках.

Теги: украина, церковь, раскол, УПЦ, СБУ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети