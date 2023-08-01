Черкасский митрополит заявил, что СБУ давит на священников, требуя подписать призыв к автокефалии

СБУ посещает и вызывает священнослужителей, требуя от них подписать обращение к предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию об экстренном проведении собора УПЦ. Об этом в своем видеообращении рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которого украинский режим еще с марта держит под домашним арестом.

Собор, которого хочет режим, должен объявить о собственной автокефалии. Сейчас, хотя собрание епископов в Киеве 27 мая 2022 года внесло изменения в устав УПЦ, закрепив в нем "полную независимость и самостоятельность", УПЦ не является актокефальной и, с большой натяжкой, но действует в пределах полномочий, предоставленных томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II, об автономии в управлении. Шаг к расколу хотя и был сделан, но самочинного объявления автокефалии, которое стало бы окончательным уходом в раскол, не было. И митрополит Онуфрий, как пишут околоцерковные украинские-телеграм каналы, принципиально против.

Сильное давление СБУ на священнослужителей уже было в конце 2018 года, когда священников и епископов уговаривали уйти в раскол. Теперь их уговаривают подписать обращение к Онуфрию, чтобы тот публично порвал с РПЦ. Это делается для имитации движения снизу. Большинство горсоветов и облсоветов таким образом уже принудили проголосовать за запрет УПЦ.

"Мы прекрасно знаем, как это все происходило. У нас страна маленькая, и все знают, как горсоветы и облсветы эти решения принимали, - со второго, с третьего раза, где-то с четвертого. На них давили из Киева. Где-то сопротивлялись, где-то без сопротивления принимались эти решения. Это делается, чтобы потом сказать: смотрите, это запрос общества. Вот и сейчас говорят, смотрите, это запрос общества - 80% городских и областных советов проголосовали за запрет УПЦ", - рассказал митрополит Феодосий.

Сейчас легитимный собор УПЦ невозможен, подчеркнул архиерей. А самочинная автокефалия, если бы таковая была объявлена, не будет принята большинством клириков и верующих. Лучше быть в подполье, но в Церкви, чем расколе, заключил он. Всего в Черкасской епархии подписали обращение к Онуфрию 4 или 5 клириков.

Митрополит Феодосий является символом твердости в отстаивании православного вероучения и церковного единства на Украине. В апреле он публично выступил за духовное единство Святой Руси, уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков. Князья враждовали между собой, но никогда не восставали против Церкви.

Перед этим он записал видео, в котором ответил на обвинения в использовании русского языка. Иерарх подчеркнул, что русский является международным языком и одним из шести рабочих языков ООН. Поэтому он свои обращения записывает на русском, чтобы правду о гонениях на Церковь на Украине могли услышать и в других странах. К тому же в Черкасской области почти все говорят на двух языках.