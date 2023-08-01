В Сургуте произошло сразу несколько происшествий со стрельбой

В Сургуте произошло сразу несколько происшествий со стрельбой. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый инцидент произошел на Крылова, 32. Из пневматического оружия расстреляли несколько припаркованных возле дома автомобилей. Очевидцы сообщают, что стрельбу вели с балкона дети. Сейчас пострадавшие ищут стрелков и их родителей.

Второй случай произошел в районе Грибоедовской развязки. В группе "К-Информ | Сургут" сообщается, что на Билецкого, 2, произошла драка со стрельбой. Толпа напала на двух мужчин. Пострадавшие потеряли сознание. В полицию обратился очевидец перестрелки.

В пресс-службе полиции сообщили Накануне.RU, что по факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта.

Очевидцы в группе "Местоположение ДПС Сургут" сообщили, что все началось с драки. По их словам, трое мужчин начали пинать одного, затем кто-то из них достал нож, а потом раздались выстрелы.

Telegram-канал "Мегаполис" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что всех участников перестрелки задержали.

Во время перестрелки пострадали три человека: у 24-летнего мужчины ножевое ранение в грудь, пострадало легкое, прооперировали, перевели в палату, угрозы жизни нет. У двоих ранения ягодичных мышц от пневматического оружия, им оказали необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации отказались.