В Челябинской области на земельном участке рядом с озером обнаружили незаконную свалку

В Челябинской области на земельном участке сельскохозяйственного назначения рядом с озером Курлады обнаружили незаконную свалку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в июле было проведено обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения 1,3 га, расположенного рядом с озером Курлады в Красноармейском районе. Участок принадлежит физическому лицу.

Было установлено, что он не используется для ведения сельскохозяйственного производства и не обрабатывается. На всей площади участка находится несанкционированная свалка высотой до 7 м.

Собственнику объявлено предостережение. Информация направлена в прокуратуру для принятия мер.