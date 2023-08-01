01 Августа 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Российские военные пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Российские военные утром пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на ореховском направлении», - написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, в ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. "Противник получил значительные потери и отброшен назад", – добавил он.

26 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ. Украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал один из передовых командных пунктов на запорожском направлении. Он подчеркнул важность своевременного выявления украинских сил, превентивных ударов по ВСУ и контрбатарейной борьбы.

Теги: всу, оборона, запорожская область, балицкий


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