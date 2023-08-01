01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге досрочно выпустили из колонии бывшего тренера, осужденного за педофилию

В Екатеринбурге суд принял решение о досрочном освобождении из колонии бывшего тренера, получившего срок за педофилию.

Речь идет об Алексее Сушко. История началась в 2017 году, когда фитнес-тренера обвинили в онанизме перед 7-летней девочкой прямо в холле фитнес-клуба. Инцидент попал на видео, однако тогда многие не усмотрели в движениях осужденного эротического подтекста. Тем не менее, Сушко задержали в тот же день, а в 2018 году отправили в колонию строгого режима на 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Позже суд снизил срок наказания до 6 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Алексея Сушко подал апелляцию на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 16 мая 2023 года. Данным постановлением было отказано в удовлетворении ходатайства о замене срока Сушко более мягким видом наказания.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства", - пояснили в инстанции.

Как добавили в облсуде, в январе 2023 года адвокат Алексея Сушко подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Однако тогда ему было отказано.

Теги: тренер, апелляция, приговор, колония, суд


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