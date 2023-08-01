В Перми мужчина упал с Коммунального моста
В Перми мужчина упал с Коммунального моста.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС, мужчина самостоятельно выбрался на берег.
На берегу он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
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В Перми мужчина упал с Коммунального моста.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС, мужчина самостоятельно выбрался на берег.
На берегу он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС