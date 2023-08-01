Пляжи турецкого курорта Шиле закрыты после обнаружения неразорвавшихся мин

Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыты в связи с обнаружением неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции курорта.

31 июля стало известно, что на курорте Шиле был закрыт пляж Софулар. Там было обнаружено не менее 28 неразорвавшихся мин. Специалисты продолжают обследование территории.

19 июля патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" обнаружил дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. В Минобороны РФ сообщали, что по решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.