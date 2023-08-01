Трех депутатов Киевского горсовета подозревают в уклонении от службы

Трех депутатов Киевского городского совета подозревают в уклонении от военной службы. Прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР) вручили им подозрения – им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", - говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.