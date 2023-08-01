01 Августа 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Прикамье прокуратура добилась отмены приговора бизнесменам, поставившим в больницы технический кислород

Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского, сообщили Накануне.RU.

Дело направлено на новое рассмотрение. Приговор обжаловала прокуратура.

Ранее Свердловский суд Перми признал Олега Шашмурина и Сергея Фукалова виновными в фальсификации. Шашмурину назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Фукалов приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

С 16 июля по 15 октября 2021 года при исполнении госконтрактов с больницами обвиняемые поставили больницам жидкий технический кислород. Он был закуплен в "Метафракс Кемикалс" (Губаха) и "Электротяжмаш-Привод" (Лысьва). Шамшурин и Фукалов сообщили в лечебные учреждения ложные сведения, указав производителем "КриоГаз" (Пермь) и представив копии аналитических паспортов на жидкий медицинский кислород. В больницы отгружено 70 156 кг продукции, не включенной в Госреестр лекарственных средств РФ.

Ущерб от покупки воздуха оценен в сумму более 3,7 млн руб. Шашмурин занимался общим руководством, контролировал доставку, распределение и хранение технического кислорода в цистернах. При дефиците медицинского кислорода, крайне необходимого для спасения больных COVID-19, Фукалов заключал госконтракты.

Сообщалось, что обвиняемые возместили ущерб.

Теги: технический кислород, прокуратура, отмена приговора


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