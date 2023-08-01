В Челябинске за убийство девушки осудили мать и ее сожителя

Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве 18-летней девушки матерью и ее сожителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину приговорили к 12 годам в колонии общего режима, а ее сожителя – к 18 годам колонии строгого режима. Также они должны выплатить по 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда

По версии следствия, в Челябинске 31 июля прошлого года в частном доме обвиняемый на почве личных неприязненных отношений задушил девушку руками и проводом. Во время убийства мать держала руки дочери, чтобы она не сопротивлялась. После этого они спрятали труп в мусорном контейнере.