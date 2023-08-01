Наездом самоката на ребенка в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Выяснением всех обстоятельств травмирования ребенка от наезда электросамоката в Екатеринбурге хочет заняться Следственный комитет.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, вечером 31 июля в парке "Зеленая роща" в столице Урала несовершеннолетняя девочка на электросамокате сбила 5-летнего ребенка. В результате тот получил травмы. Инцидент произошел в тот момент, когда мальчик гулял в парке со своей матерью. Сейчас полицией проводится процессуальная проверка.

Однако с учетом того, что данный случай касается малолетних детей, а также учитывая ряд иных обстоятельств, следователи СКР подняли вопрос об изъятии материала проверки в производство Следственного комитета.

"В случае изъятия материала следствием СКР будет проведен комплекс необходимых процессуальных действий, чтобы дать объективную правовую оценку инциденту", - пообещали в ведомстве.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошло два инцидента с участием электросамокатов, в которых пострадали дети. СК также разбирается в ситуациях.