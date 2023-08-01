01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительница столичного Строгино опровергла сообщения о попадании БПЛА в ее квартиру

Данные о якобы "взорвавшемся" в квартире в столичном районе Строгино "беспилотнике" не подтвердились.

Как сообщила жительница пострадавшей квартиры, громкий звук был вызван взрывом духовки. "Беспилотников нет. Просто взорвался шкаф. Стекло лопнуло", - цитирует ее РИА Новости.

"Причиной звука хлопка в квартире стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа)", - подтвердили в МЧС.

Инцидент произошел около 7 часов утра на улице Твардовского. СМИ сообщили о беспилотнике, который якобя влетел в окно квартиры и взорвался.

Напомним, минувшей ночью беспилотный летательный аппарат снова попал в башню "Москва-Сити", которая уже была атакована 30 июля. Как заявил глава города Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 17 этажа. Он отметил, что несколько беспилотников при попытке добраться до Москвы были сбиты средствами ПВО. Однако один долетел до той же башни, что и в прошлый раз.

Теги: москва, беспилотник, строгино


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