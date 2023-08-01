В саратовском Балашове на улице и в доме нашли три трупа

В Балашове (Саратовская область) погибли три человека.

По данным саратовского областного управления СКР, 31 июля вблизи одного из домов в переулке Майский города Балашова полицейские сначала обнаружили тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. Позже в квартире, расположенной в одном из домов по тому же переулку, нашли тела еще двух человек 58 лет и 61 года.

38-летний подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. Решается вопрос об его аресте.