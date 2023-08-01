Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал один из передовых командных пунктов на запорожском направлении.

Как сообщает официальный телеграм-канал Минобороны РФ, глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач.

Герасимов подчеркнул важность своевременного выявления украинских сил, превентивных ударов по ВСУ и контрбатарейной борьбы.

26 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ. Украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении.

27 июля сообщалось, что бойцы 58-й армии ЮВО при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили несколько танков Leopard ВСУ и американские бронированные машины пехоты Bradley на Запорожском участке фронта.