01 Августа 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На выборах в Челябинской области зарегистрировали 261 кандидата

В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов для участия в муниципальных выборах 10 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

На 91 мандат в 35 избирательных кампаниях выдвинулись 284 кандидата. Зарегистрирован 261 кандидат.

От партии "Единая Россия" зарегистрировали 90 кандидатов, от "Справедливой России – За правду" – 61 кандидата, от ЛДПР – 62 кандидатов, от КПРФ – 3 кандидатов. 55 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения.

23 кандидата не прошли регистрацию, из них пятерым отказали в регистрации, 18 человек подали личное заявление о снятии кандидатуры или не предоставили полный пакет документов.

Теги: выборы, кандидаты, регистрация,


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