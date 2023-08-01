01 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство отменит требование о статьях за рубежом для защиты диссертации

Правительство отменит обязательное требования иметь публикации в зарубежных журналах для соискания ученой степени доктора или кандидата наук. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработан Минобрнауки с учетом рекомендаций Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
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До 2022 года соискатели были обязаны публиковаться за рубежом. К этому их обязывало положение о присуждении ученых степеней, принятое в 2013 году. Хотя туда постоянно вносились изменения, этот пункт оставался неизменным. Или публикуйтесь за рубежом - или ученой степени вам не видать.

Об этом давно говорит декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, который был возмущен политикой образовательных властей России. Они вынуждают вузы тратить огромные деньги на продвижение в западных рейтингах, чтобы занять в них более высокие позиции. А от преподавателей требуют публиковаться в западных журналах с индексом Scopus или Web of Science, так как этот показатель является одним из ключевых для места вуза в рейтинге QS. То есть надо писать по тем темам, по которым эти журналы возьмут статьи, и так, чтобы они приняли. Например, Крым писать Украиной. Это абсурд и вредительство, уверен декан.

"Вопрос о том, будет ли профессор в России переизбран или не переизбран на свою должность, в конечном счете зависит от того, опубликует ли он свои статьи в журналах, которые одобряются частными компаниями, зарегистрированными либо в США, либо в Великобритании, или где-нибудь в Нидерландах", - рассказал Сардарян в 2020 году в Общественной палате РФ.

С началом СВО это сильно усложнилось, и кабмин сначала отменил необходимость таких публикаций, а затем продлил мораторий. Теперь этого требования нет вообще. Уточнено лишь количество публикаций в рецензируемых изданиях, определяемых ВАК и опубликованных на сайте ведомства, где следует изложить основные научные результаты диссертации.

Для соискателей ученой степени доктора наук количество публикаций должно быть не менее 15 для гуманитарных наук и не менее 10 для естественно-научных. Для соискателей ученой степени кандидата наук - три и две соответственно. К статьям приравниваются "патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем".

Введено новшество - диссертацию можно защитить в научного доклада, то есть по совокупности опубликованных работ без написания текста диссертации. Подобная практика в исключительных случаях применялась в СССР. Например, в 1930 году выдающийся математик ХХ века Николай Боголюбов, которому был всего 21 год, был удостоен АН УССР ученой степени доктора математики без защиты диссертации.

Теги: ученые, наука, диссертации


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