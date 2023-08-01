01 Августа 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге объявился очередной "альфонс": полиция устанавливает жертв

В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв очередного "альфонса". Как считают силовики, молодой человек познакомился с женщиной и похитил у нее почти 2 млн рублей, которые затем потратил на ставки.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по подозрению был задержан 22-летний житель поселка Рефтинский. Ранее в полицию поступило заявление от жительницы уральской столицы. Она рассказала, что знакомый воспользовался ее телефоном, чтобы получить кредит. С подозреваемым женщина связалась через сайт знакомств, а с осени прошлого года молодой человек и вовсе стал жить в квартире своей подруги в Екатеринбурге.

Однажды ей стало известно, что ухажер оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на сумму около 2 млн рублей. Войти в личный кабинет он смог при помощи логина и пароля, которые потерпевшая сама сообщила ему, а деньги "альфонс" перевел на свою карту. После того, как женщина узнала об этом, парень поспешил уехать из города.

Полицейские нашли уральца и попросили его явиться в отдел. Он не стал отпираться и рассказал силовикам, что действительно воспользовался доверительными отношениями с потерпевшей, а все деньги потратил на ставки на спорт. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в мошенничестве в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Между тем, оперативники располагают информацией, что фигурант может быть причастен и к другим преступлениям. Так, у полиции есть сведения, что уже после данной кражи он познакомился с другой девушкой в Асбесте, у которой одолжил деньги, а затем под предлогом возврата долга потребовал логин и пароль от ее мобильного банка, чтобы якобы зачислять деньги на ее счет. По версии силовиков, получив доступ к приложению, молодой человек взял кредит на чужое имя.

В МВД просят всех, кто мог пострадать от подозреваемого, обращаться в органы внутренних дел по телефону: +7 (908) 904-00-16 (уголовный розыск).

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга объявила о розыске еще одного "альфонса", от которого пострадали три девушки.

Теги: мошенничество, полиция, розыск, МВД, Екатеринбург


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