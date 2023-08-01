01 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

На ввозимые в Россию автомобили повысили утилизационный сбор

Российские власти увеличили утилизационный сбор на ввозимые в страну легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация составит 1,7-3,7 раза в зависимости от типа автомобиля и объема его двигателя.

Для граждан, которые ввозят авто с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, ставка сбора останется на прежнем уровне. Если же физлицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год, то полный размер утильсбора придется заплатить со второго и последующих авто.

В конце мая этого года гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил, что предприятие предлагает повысить утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории почти на 70%, со 178 до 300 тыс. руб. из расчета на одну машину.

Такой сбор взимается в РФ как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.

Теги: утилизационный сбор, автомобили, импорт


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