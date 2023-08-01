Жительница Нижневартовска записала видеообращение к Путину с просьбой найти ее сына на СВО

Жительница Нижневартовска обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой найти ее сына Валерия Федотова, пропавшего на специальной военной операции. Видеоролик опубликован в группе "Типичный Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина сообщила, что ее 20-летний сын был мобилизован 28 сентября 2022 года. 18 июля 2023 года родителям сообщили о его гибели. Он был направлен на боевую задачу и после этого пропал. Со слов сослуживцев, боец погиб при взрыве автомобиля. Однако официального подтверждения гибели военнослужащего до сих пор нет. Мать слышала три версии гибели сына, до сих пор не получила тела.

"С этого времени я слышала уже три разные истории о его гибели. В части сказали, что подорвалась машина, на которой его везли. Но официальных данных о смерти нет. Если он погиб, прошу, верните его, чтобы мать и отец могли его оплакать. Если он в госпитале, прошу вас сообщить об этом. Это что, котенок, которого раздавила машина? Это же человек! Ему 20 лет всего, он еще жизни не видел", - говорит женщина.

Вартовчанка обращалась в военкомат, военную прокуратуру, к местным депутатам, в Минобороны, приемную президента и Народный фронт, однако нигде семье помочь не смогли.

"Все разводят руками. Одна надежда на вас, Владимир Владимирович, помогите нам, дайте команду найти моего сына", — обратилась мать бойца к президенту.

В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что поиски военнослужащего Федорова активно ведутся.