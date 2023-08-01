01 Августа 2023
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Фото:zoopicture.ru

В Приморье 13 человек за три дня попали в больницу из-за укусов медуз

Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Возраст пациентов от 17 до 66 лет. У них наблюдались такие симптомы, как болевой суставной синдром и кашель. Они получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписаны из стационара.

Место, в которое жалит медуза, напоминает обожженную область. Оно краснеет и сильно болит. Если вас ужалила медуза, первым делом необходимо как можно скорее выйти из воды и избавиться от остатков ядовитых щупалец на коже. Затем необходимо промыть место укуса солевым раствором. Важно пить много жидкости и принять антигистаминный препарат. Затем необходимо обратиться к медикам.

Теги: приморье, медузы, укусы


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